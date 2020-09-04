Глава МИД КНР предложил странам G20 проработать варианты упрощения трансграничных поездок

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшейся видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G20 предложил партнерам по диалогу в ближайшее время обсудить возможности упрощения пограничного контроля и трансграничных поездок. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

"Китайская сторона предлагает провести в ближайшее время симпозиум, чтобы обсудить вопрос пограничного контроля и упрощения процедур, касающихся трансграничных пассажиропотоков", - приводит сайт министерства слова Ван И.

Как уточнил глава МИД КНР, каждая из заинтересованных сторон должна уведомить о такой необходимости свои национальные компетентные ведомства, а также оказать им содействие в организации более конструктивного международного диалога по соответствующим вопросам. Он подчеркнул, что проблему оптимизации транспортировки грузов и пассажиров нужно решать сообща, привлекая к совместной работе целый ряд государств.

Китайский министр также предложил укрепить многостороннее сотрудничество по противодействию пандемии. Ван И добавил, что настал момент для более активной проработки вопросов, касающихся создания новых моделей социально-экономического развития, которые бы учитывали новые реалии, возникшие в результате распространения коронавируса в мире.