"Ъ": россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Доля продаж смартфонов ценой выше 50 тыс. рублей в России с января по август 2020 года выросла до рекордных 30% в денежном выражении и на 7% в абсолютных числах. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на группу "М.Видео-Эльдорадо".

Согласно представленным данным, за этот период было продано 1,4 млн смартфонов этого сегмента на 100 млрд рублей. В 2019 году доля продаж таких устройств составляла в деньгах 23%, а в 2017 году - 16% от общего числа продаж.

"Повышенный спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона наблюдался еще в марте на фоне роста валютных курсов, - поясняют в "М.Видео-Эльдорадо". - Теперь он вернулся после отмены режима самоизоляции и объясняется отложенным спросом потребителей". Аналитики считают, что до конца текущего года доля продаж смартфонов этого сегмента может вырасти еще больше за счет появления новых моделей и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда устройств со складным экраном.

Кроме того, по мнению экспертов "М.Видео-Эльдорадо", рынок в целом демонстрирует положительную динамику. Так, продажи смартфонов в России выросли за эти восемь месяцев на 6,5% в абсолютном исчислении и 13% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек за это время вырос на 6%, до 16,9 тыс. рублей.