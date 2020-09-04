"Ъ": государство может компенсировать затраты операторов на "Доступный интернет"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил замминистра связи Олегу Иванову письмо с методикой расчета недополученной выручки операторов от предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта "Доступный интернет". Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

В письме указано, что это сделано для определения механизма компенсации операторам затрат на этот проект.

В Минкомсвязи отметили, что затраты операторов минимизируются за счет уменьшения доли тяжелого контента, для чего создаются облегченные версии сайтов. В Минфине сообщили, что пока не получали расчетов и предложений Минкомсвязи.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам могут возместить затраты на мобильный трафик для программы "Доступный интернет" за счет рекламы, размещаемой во время перехода на социально значимые ресурсы. По словам источников издания, это не единственный вариант, который сейчас рассматривается властями. На совещании в Минкомсвязи обсуждался сценарий предоставления операторам в качестве компенсации налоговых вычетов с закупок оборудования для модернизации и расширения емкости сетей.

Эксперимент Минкомсвязи "Доступный интернет" проходит с 1 апреля, в его рамках крупнейшие российские операторы - "Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон", "Эр-Телеком Холдинг", а также виртуальные мобильные и региональные операторы будут до конца года предоставлять своим абонентам доступ к почти 400 сайтам даже при нулевом балансе на счету клиента. В список вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru Group (соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.