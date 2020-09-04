Котировки акций в Гонконге понизились вслед за биржевым спадом в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись снижением котировок вслед за крупным спадом на площадках в Нью-Йорке. Индекс Hang Seng сократился на 338,8 пункта (минус 1,35%), до значения 24 668, свидетельствуют данные с сайта биржи.

Отрицательная динамика охватила 48 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Наибольшие потери несут держатели активов, связанных с высокотехнологичным экспортом и автомобильной промышленностью. На 4% подешевели акции холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для компании Apple, до 47 гонконгских долларов за бумагу.

На 3,13% ухудшились позиции российского алюминиевого гиганта "Русал" (до 3,1 гонконгского доллара за акцию). На 5,29% снизилась капитализация китайского автопроизводителя BYD со штаб-квартирой в Шэньчжэне.

Отрицательной динамикой также охвачены фондовые площадки материкового Китая, Тайваня, Южной Кореи, Филиппин, Сингапура. По мнению экспертов, давление на рынок оказал крупнейший с июня спад на бирже Нью-Йорка, где индекс Dow Jones в четверг рухнул на 2,7%. По мнению экспертов, причинами массового сброса активов стала техническая коррекция, связанная с продолжительным периодом роста котировок в ряде секторов, а также неуверенность инвесторов по поводу того, когда будет доступна вакцина от коронавируса.