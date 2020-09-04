Дальневосточная электронная таможня открылась в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная электронная таможня (ДВЭТ) открылась в городе Артеме Приморского края в пятницу, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Теперь товары можно декларировать из любой точки Дальнего Востока через интернет.

"Новая электронная таможня разместилась в одном из зданий Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), где был проведен капитальный ремонт. ДВЭТ оснащена информационно-техническими и программными средствами, каналами передачи данных, обустроено 230 рабочих мест. Штат таможни укомплектован на 92%", - говорится в сообщении.

В открытии принял участие руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин. По его словам, в 2020 году таможенные органы завершают масштабную реформу, в ходе которой количество мест таможенного оформления сокращается с более чем 600 до 16. С октября 2018 года действуют Приволжская, Северо-Кавказская, Уральская электронные таможни.

"Это позволило нам повысить прозрачность таможенных процедур и обеспечить их единообразие по всей стране. Следующим шагом на пути развития таможенных органов станет создание к 2030 году интеллектуальной таможни, применяющей в работе методы искусственного интеллекта", - цитирует Булавина пресс-служба.

Подчиненный таможне центр электронного декларирования (ЦЭД) будет работать ежедневно по 12 часов. На первом этапе через него будут проходить декларации самых активных Биробиджанской и Уссурийской таможен, а также декларации на товары, перемещаемые воздушным транспортом. К концу 2020 года в ЦЭД будут регистрировать и оформлять декларации на все товары, за исключением перемещаемых морским транспортом, который отнесен к ЦЭД Владивостокской таможни.