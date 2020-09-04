"Ведомости": в России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл первый в России кредит под залог прав на интеллектуальную собственность (ИС). Кредит был выдан компании "Энергоэлемент" под залог прав на два патента на изобретения, сообщает в пятницу газета "Ведомости".

"Мы выиграли большой тендер на поставку тяговых литий-ионных аккумуляторов с постоплатой, и, чтобы выполнить свои обязательства перед заказчиком, нам потребовался кредит для закупки материалов. Кроме патентов, нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности - использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца МСП банк одобрил нам кредит", - приводит издание слова гендиректора "Энергоэлемента" Александра Логинова.

В МСП Банке указали, что выдача кредита не стала для них неожиданностью: банк и раньше принимал ИС, но в качестве дополнительного залога. Кроме того, по словам зампредседателя правления Романа Капиноса, Банк России давно развивает возможность кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) под залог интеллектуальной собственности.

"В целом рынок уже дозрел до подобных сделок с учетом бурно растущих высокотехнологичных проектов. И, вне всякого сомнения, банки и особенно фонды будут принимать в залог права ИС. Если мы говорим о технологичных проектах, то ценность ИС в качестве залога состоит в том, что происходит привязывание заемщика к реализации проекта в конкретной локации с определенным финансированием, а также нивелирование рисков банка-кредитора", - отметил Капинос.