Продажи товаров через интернет в Южной Корее достигли рекордного уровня

СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Объем онлайн-торговли достиг в Республике Корея в июле рекордной отметки. Согласно данным Национального статистического управления Южной Кореи этот показатель составил 12,9 трлн вон ($10,8 млрд), сообщает в пятницу телеканал KBS.

Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается значительный рост продаж продуктов питания и бытовых товаров. В частности, продажи пищевых продуктов через интернет выросли на 51,1%, бытовых товаров - на 47,7%. Продажи готовой еды и свежих продуктов выросли на 66,3%.

Южнокорейские эксперты объясняют это ухудшением эпидемиологической ситуации и введением усиленного режима социального дистанцирования.

Объем торговых операций, проведенных через мобильные платформы, вырос на 21,2%, составив $7,3 млрд, что также является максимумом с 2013 года. Доля этого сектора в онлайн-торговле выросла на 3,1%, составив 67,8%.