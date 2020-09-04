Исследование: в России число неформально занятых сократилось на 925 тыс. человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число занятых в неформальном секторе сократилось на 925 тыс. человек, до 13,6 млн человек, с марта по июнь 2020 года, когда действовали жесткие карантинные ограничения, выяснили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Количество занятых в неформальном секторе на российском рынке труда по итогам карантина сократилось в июне до 13,57 млн человек, что составляет 19,4% от общей численности занятых. В марте, до распространения пандемии коронавируса в России и введения жестких экономических и социальных ограничений, неформально занятых было на 925 тыс. человек больше - 20,3% от всех трудящихся", - говорится в исследовании.

Отмечается, что основным критерием неформальной занятости выступает отсутствие регистрации работодателя в качестве юридического лица. Это могут быть индивидуальные предприниматели и их сотрудники, нанятые физическими лицами работники, самозанятые, а также репетиторы, мастера, фермеры, няни. При этом неформальный сектор не идентичен теневой экономике, так как трудящиеся без оформления на юридически зарегистрированных предприятиях и получающие черную зарплату не относятся к неформально занятым.

С конца 2019 года численность неформально занятых постепенно снижалась, однако в марте 2020 года подскочила на 5,3% к предыдущему месяцу (до 14,5 млн человек, причем сразу на 151 тыс. выросло число совмещающих официальную и неофициальную работу - в преддверии "коронакризиса" люди искали возможности для подработок), отмечают в FinExpertiza. При этом уже в апреле с началом нерабочих дней неформальная занятость сократилась на 10,8% (сразу на 1,56 млн человек). В мае по мере снятия карантинных ограничений неформальная занятость вновь увеличилась - на 5,8% (до 13,68 млн человек), а в июне сократилась месяц к месяцу до 13,57 млн человек.

"В России в неформальном секторе стабильно трудится около 20% всех занятых, или каждый пятый работающий россиянин. Среди 13,57 млн таких работников примерно 883 тыс., или 6,5%, также имеют другую официальную работу, остальные же довольствуются исключительно "неформальными" трудовыми доходами", - отмечают аналитики.

По оценке экспертов, обычно весной и летом неформальная занятость растет за счет наплыва работников, трудящихся на сезонных сельскохозяйственных работах. Однако в этом году карантин и кризисные явления в экономике существенно сузили возможности для трудоустройства, в том числе в некорпоративном секторе, констатируют в Finexpertiza.

Ситуация в регионах

Согласно исследованию, наибольшая доля неформально занятых характерна для юга России - в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах она достигает 40% и 28,6% соответственно. Отмечается, что среди регионов лидируют по доле неформальной занятости Ингушетия (во II квартале в неформальном секторе трудилось 55,1% всех работников региона), Чечня (55%), Дагестан (45,5%), Республика Алтай (41%) и Кабардино-Балкария (39,4%). Это регионы с низкими доходами населения, большинство из них также лидируют по уровню безработицы. Кроме того, в российском Причерноморье и на Алтае неформальная занятость распространена еще в силу особенностей туристической сферы, считают экономисты.

При этом наименьшая неформальная занятость наблюдается в Центральной России и в северных регионах. Самая низкая доля неформально занятых - в Москве (3,8% во II квартале), Чукотском (3,9%), Ямало-Ненецком (4,4%), Ханты-Мансийском автономных округах (7,3%) и Санкт-Петербурге (8,4%) - то есть в обеспеченных регионах с высокими белыми зарплатами и доходами населения.

"Сокращение неформальной занятости можно было бы только приветствовать, если бы работники переходили в официальный корпоративный сектор, и в экономике создавались новые рабочие места", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. Отчасти этому способствовали антикризисные меры поддержки бизнеса, однако с учетом роста явной и скрытой безработицы уменьшение неформальной занятости скорее демонстрирует, что работы в России - как в белой экономике, так и в условной "тени" - стало меньше, считает Трубникова.

Кроме того, в России значительная часть неформальной занятости приходится на неофициальную работу и нерегулярные подработки, в то время как в западных странах намного более развита профессиональная самозанятость. "Если не брать во внимание узкую прослойку успешных фрилансеров и работающих на себя специалистов высокого уровня, неформальная занятость в России в основном связана с невысокими заработками и низкопроизводительным дешевым трудом", - добавляют в FinExpertiza.