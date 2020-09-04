Бизнесмены считают ошибкой закрытие границ между странами из-за пандемии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Бизнесмены ряда стран сходятся во мнении, что закрытие границ между странами из-за пандемии коронавируса было ошибкой, так как соблюдать противоэпидемические меры можно было с помощью международных протоколов и регламентов. Об этом сообщил в пятницу журналистам на Столыпин-форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Бизнес, конечно же, заинтересован в открытых границах [между странами], иначе он становится неконкурентоспособным, и это отражается на эффективности деятельности. Невероятно быстрое закрытие Италии стало примером для многих стран, но, по мнению бизнеса, в том числе здесь присутствующего, тех же результатов обеспечения безопасности можно было добиться протоколами и регламентами", - отметил он.

По его словам, подобного рода "ошибки печально сказываются на экономике, отражаясь в конечном итоге на бизнесе и потребителях". Он убежден, что бизнес может помочь государствам сблизиться в экономическом отношении, не ориентируясь на политику.

"Сегодня только бизнес может собрать всех вместе, потому что у бизнеса нет такого антагонизма друг другу. Мы считаем, что нужно создавать бизнес-интернационал, который мог бы наши государства и правительства двинуть друг к другу", - добавил Титов.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.