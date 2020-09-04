Четверть россиян против того, чтобы руководители нанимали на работу родственников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Четверть россиян не хотели бы работать с родственниками, показал опрос разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан" среди 1 850 сотрудников и руководителей малых и средних предприятий.

Более четверти (26,5%) сотрудников российских компаний считают, что руководители не должны приводить своих родственников в компанию, даже если они хорошие специалисты, поскольку это может навредить отношениям между сотрудниками в коллективе. Но абсолютное большинство опрошенных (73,5%) все же считают главным компетенции и опыт потенциального кандидата, а не его связи с начальством. В целом, только около 15% опрошенных выступили против найма близкого человека на руководящую должность со стороны начальника.

Почти 37% сотрудников российских компаний уверены, что при найме для родственников руководства компаний должны быть введены жесткие критерии отбора. При этом 17% опрошенных считают, что необходимо ввести правило или закон для бизнеса, запрещающий начальникам нанимать на руководящие позиции родственников.

69,3% опрошенных рассказали, что им доводилось работать с родственниками начальства. Около 14% участников исследования признались, что договаривались с начальством о трудоустройстве членов своей семьи, а 28,5% сотрудников рассказали, что их родственников работодатель нанимал самостоятельно. При этом каждый пятый респондент (20,38%) отметил, что ни при каких условиях не рекомендовал бы близкого человека начальству.

"Интересно, что только около 40% россиян готовы рекомендовать своих близких начальству. И в то же время 46,4% участников нашего опроса хотя бы раз в жизни сами пользовались рекомендацией близкого человека при трудоустройстве. Примерно столько же (45%) сотрудников российских компаний признались, что активно пользуются помощью близких в решении рабочих задач. Как ни странно, именно родственники помогают освоить новое ПО или рабочие инструменты, делятся нужными контактами и даже участвуют в обсуждении идей и проектов", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мегаплана" Сергея Козлова.