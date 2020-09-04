Президентом Fesco назначен Аркадий Коростелев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президентом транспортной группы Fesco с 4 сентября назначен Аркадий Коростелёв. Занимавший эту должность Максим Сахаров переходит на позицию первого заместителя президента группы. Об этом говорится в сообщении Fesco.

"Глобальный экономический кризис, спровоцированный пандемией новой коронавирусной инфекции, оказал серьезное давление на все бизнесы Fesco. Это давление вкупе с необходимостью обслуживать наши долговые обязательства перед ВТБ бросает серьезный вызов всему менеджменту группы. Мы считаем, что одобренные советом директоров изменения позволят усилить управленческую команду Fesco и помогут ей эффективнее использовать имеющуюся у нее экспертизу для выполнения тактических и стратегических целей, стоящих перед группой. Максим Сахаров обладает огромным опытом благополучного решения самых сложных финансовых задач - он, в частности, был одним из архитекторов успешной реструктуризации долга в 2017 году. Новая должность позволит Максиму Сахарову полностью сосредоточиться на этом критически важном вопросе. В свою очередь, Аркадий Коростелёв привнесет свой многолетний опыт и глубокое понимание рынка, которые помогут Fesco успешно конкурировать на всех ключевых направлениях бизнеса...", - отметила председатель совета директоров Fesco Лейла Маммед Заде, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Коростелев занимал руководящие должности в структурах компаний "Лукойл" и "Сибур", а также был вице-президентом Fesco по коммерции.

В сообщении также отмечается, что совет директоров группы поручил менеджменту пересмотреть бизнес-план и актуализировать стратегию присутствия на рынке.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.