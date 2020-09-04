Минобрнауки поддержит проекты развития "третьей миссии" университетов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ поддержит проекты, которые были поданы на крауд-платформу Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках сбора идей для форума "Сильные идеи для нового времени". Такое решение принято по итогам рабочей встречи главы министерства Валерия Фалькова и генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, сообщили в пятницу в пресс-службе агентства.

Речь идет о поддержке проектов "Руководство по реализации "третьей миссии" вузов" и "Базовая модель деятельности Центров карьеры вузов". Реализация "третьей миссии" университетов включает в себя взаимодействие вуза с обществом, его социальную ответственность и вовлеченность в дела региона и страны.

"Министерство уделяет внимание реализации "третьей миссии" университетами. Именно поэтому ряд ее индикаторов учитывается при отборе вузов-участников Программы стратегического академического лидерства. Мы планируем и дальше стимулировать российские вузы к реализации "третьей миссии". Ведь это не просто способствует увеличению вклада университетов в социально-экономическое развитие регионов, но и повышает престижность вузов за счет улучшения позиций в международных рейтингах", - приводит пресс-служба слова Фалькова.

АСИ видит работу по развитию "третьей миссии" российских вузов одним из своих приоритетов, подчеркнула Чупшева. "Совместно со 110 нашими вузами-партнерами мы уже реализуем программы, которые входят в указанный контур. Фронт работ широк, и сейчас в рамках форума мы уже собрали более 448 идей, причем динамика прироста сохраняется. Мы благодарны Министерству науки и высшего образования РФ за открытость к инициативам, которые приходят к нам со всех концов страны", - сказала она.

По словам проректора Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерии Касамары, в настоящее время проекты дорабатываются с привлечением представителей вузовского сообщества, некоммерческих организаций, предпринимателей и региональных органов власти.

Идеи принимают до 10 сентября

Прием идей к форуму "Сильные идеи для нового времени" продлится до 10 сентября. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все идеи оцениваются экспертами и проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн вместе с авторами корректируют и дополняют идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в октябре в Сочи. Победители получат поддержку АСИ и партнеров, их проекты будут размещены в библиотеке "умных решений" "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

Организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.