Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,45 рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,22%, до отметки в 75,45 руб., курс евро прибавил 0,12%, достигая 89,33 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск доллар замедлил рост до 75,34 руб. (+0,08%), а евро снижался до 89,14 руб. (-0,1%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,4% и достиг 2920,22 пункта, а индекс РТС - на 0,08%, до 1222,21 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2918,68 пункта (-0,45%), а РТС - на уровне 1218,28 пункта (-0,4%).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 0,5% - до $43,85 за баррель. Стоимость нефти WTI находилась на отметке в $41,47 за баррель, что на 0,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.