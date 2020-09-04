Мишустин подписал постановление о новых выплатах для работников, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда. Постановление об этом в рамках поручения президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением на эти цели из резервного фонда правительства выделяются более 5 млрд рублей. Уточняется, что новые выплаты получат работники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, так как их сотрудники наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с коронавирусом, многие из них напрямую имеют дело с больными.

Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста.