"Ъ": правительство просит пересчитать влияние дифференциации тарифов ФСК на бизнес

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов поручил заново оценить влияние дифференциации тарифа ФСК ЕЭС (входит в "Россети", управляет магистральными сетями) на экономику России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Газета отмечает, что по указанию Борисова правительство вернуло расчеты Минэкономики на доработку и поручило министерству совместно с ФАС, Минэнерго, Минпромторгом, Минстроем и отраслевыми бизнес-ассоциациями продолжить анализ.

"В поручении отмечается, что участники рабочей группы должны представить в правительство согласованные предложения с соответствующими обоснованиями, однако срок выполнения этой задачи не указан", - пишет "Коммерсант".

В Минэнерго ТАСС подтвердили получение соответствующего поручения. "Минэнерго получило поручение. Позиция министерства остается прежней", - сказал в ведомстве.

По справедливости

Минэнерго ранее не раз отмечало, что дифференциация тарифов ФСК ЕЭС позволит снизить нагрузку перекрестного субсидирования с малого и среднего бизнеса и перераспределить часть этих трат на крупные предприятия, которые чаще всего напрямую запитаны от сетей ФСК ЕЭС. "Так, на текущий момент прямые потребители ФСК не оплачивают перекрестное субсидирование населения. Тариф на услуги по передаче для прямых потребителей ФСК составляет порядка 0,36 руб. за кВт.ч, что почти в 3,6 раза ниже самого низкого единого "котлового" тарифа на передачу (на высоком уровне напряжения) - 1,3 руб. за кВт.ч и почти в 9 раз ниже самого высокого единого "котлового" тарифа на передачу (на низком уровне напряжения) - 3,2 руб. за кВт.ч. Таким образом, нагрузку по оплате перекрестного субсидирования для населения несет в основном малый и средний бизнес, а крупный бизнес от нее освобожден", - отмечало ведомство.

Согласно расчетам Минэнерго, в результате дифференциации тарифов ФСК ЕЭС тарифы на услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в среднем снизятся на 4,5%.

В "Россетях" рассчитывают, что механизм введения дифференциации тарифов начнет действовать уже в 2021 году. "В правительство внесен законопроект Минэнерго о дифференциации тарифа передачи по ЕНЭС. Рассчитываем, что введение механизма состоится в 2021 году", - отметили в компании.

В электросетевом холдинге также считают, что дифференциация тарифов ФСК ЕЭС восстановит справедливость в отношении всех категорий потребителей электроэнергии.

"В региональных тарифах на 2020 год объем перекрестного субсидирования учтен в размере 236,8 млрд рублей. Перераспределение части его объема (порядка 17%) на прямых потребителей ЕНЭС восстановит социальную справедливость в отношении всех потребителей электрической энергии", - считают в "Россетях".