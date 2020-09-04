Объем экспорта резидентов "Технополиса "Москва" в первом полугодии составил 160 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем продукции, отправленной резидентами "Технополиса "Москва" за рубеж в первом полугодии 2020 года, составил 160 млн рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 3%, сообщается в пятницу на портале мэрии.

"Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции, произведенной резидентами "Технополиса "Москва" с 2006 года, составляет почти 775 млн рублей. За это время статус резидента получили более 70 компаний. В первые шесть месяцев 2020 года предприятия особой экономической зоны поставили на международные рынки высокотехнологичных товаров почти на 160 млн рублей, что составляет 20% от объема экспорта резидентов за все время", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Большим спросом в первые шесть месяцев 2020 года на внешних рынках пользовалась нанотехнологическая и микроэлектронная продукция, выпускаемая в "Технополисе "Москва". Это композитные материалы, компоненты для силовой электроники, применяемые для производства электромобилей, в полупроводниковых пластинах и других электронных компонентах. Объем их реализации за первую половину 2020 года составил почти 126 млн рублей.

"С 2006 года продукция резидентов "Технополиса "Москва" экспортируется в 30 стран Азии, Европы, Северной Америки и Евразийского экономического союза. В этом году были освоены и два новых направления - Чехия и Мьянма. Туда резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" направил поисково-досмотровое оборудование", - цитируются слова генеральногодиректора "Технополиса "Москва" Геннадия Дегтева.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 га. Это площадки в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", "МИЭТ". Особая экономическая зона обладает как greenfield-, так и brownfield-территориями (освоение парков, на которых строится новая инфраструктура и создается возможность для реализации новых проектов "с нуля"). Здесь локализовано более 150 высокотехнологичных компаний.