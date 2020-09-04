Минфин предлагает не учитывать сделку ОПЕК+ при расчете доходов бюджета на 2021 год

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает скорректировать расчет базовых нефтегазовых доходов бюджета в 2021 году, взяв за основу данные макропрогноза, сообщает министерство.

"Также проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета в 2021 году базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета. Базовый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета отражает долгосрочный равновесный уровень поступления рентных доходов. Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ представляет собой временное отклонение объема добычи нефти от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами", - поясняет Минфин.

"В этой связи предлагается скорректировать порядок расчета базовых нефтегазовых доходов в 2021 году, взяв за основу прогноз объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти, как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом", - говорится в сообщении.

Размер первичного дефицита бюджета

Ведомство также предлагает повысить размер структурного первичного дефицита бюджета РФ в 2021 году на 0,87 трлн рублей, до 1,46 трлн рублей.

"С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в 2021 году, размер структурного первичного дефицита в переходный период 2021 года предлагается повысить на 875 млрд рублей, до 1 460 млрд рублей. Уровень структурного первичного дефицита 2022 года и последующих лет определяется в соответствии с действующими "бюджетными правилами" (в размере 585 млрд рублей в 2022-2023 годах)", - говорится в сообщении.

Эта мера обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности, отмечает Минфин.