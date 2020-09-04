Оптовая цена овсяных хлопьев достигла исторического максимума

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Оптовая цена овсяных хлопьев в России за год выросла на 22,1% и, по данным на конец августа 2020 года, составила 27,1 тыс. рублей за тонну. Об этом ТАСС сообщила заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

"По состоянию на конец августа текущего года средняя оптовая цена на овсяные хлопья составила 27,1 тыс. рублей за тонну с НДС. Предыдущий максимум - 24,9 тыс. рублей за тонну с НДС в конце апреля 2016 года. В конце августа 2019 года - 20 тыс. рублей за тонну с НДС", - сказала она.

По словам Глазуновой, рост цен на хлопья связан с подорожанием овса. Она пояснила, что причиной повышения цен на овес является очередное сокращение посевов и, как следствие, ожидаемое снижение валового сбора. Еще одним фактором, влияющим на стоимость, является невысокое качество зерна из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки в Западной Сибири - крупнейшем регионе производства овса, добавила она.

О том, что стоимость овсяных хлопьев достигла максимума в России, 4 сентября написало РБК.