Молдавия рассчитывает в октябре завершить переговоры по кредиту с Россией

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Молдавия надеется завершить в октябре переговоры с Россией по кредиту в размере €200 млн. Об этом заявил в пятницу президент республики Игорь Додон в ходе очередного выпуска программы "Президент отвечает".

"Буквально на этой неделе меня проинформировали о первых консультациях с российской стороной. Надеюсь, что в октябре мы закончим переговоры и подпишем соглашение. <…> Есть уверенность, что этот кредит мы получим", - сказал Додон. По его словам, эти средства необходимы республике, чтобы покрыть потери от сильнейшей засухи и пандемии коронавируса.

Россия согласилась выделить Молдавии заем по просьбе Додона. Ранее договор о его предоставлении был одобрен кабинетом министров и ратифицирован парламентом республики. Финансирование было запланировано в бюджетах двух стран на 2020 год. Однако проевропейская оппозиция Молдавии обвинила Додона и правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений соглашения, оспорив его в Конституционном суде (КС). По словам молдавского президента, новый договор будет учитывать заключение КС.

Согласно предварительным договоренностям, средства предоставлялись Молдавии на 10 лет под 2% годовых. Их планировалось направить на покрытие дефицита бюджета, возникшего в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.