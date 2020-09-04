Резидент столичной ОЭЗ запустил производство 17 видов жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" (компания "Амедарт") запустил производство 17 видов лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В число препаратов, которые будет производить резидент особой экономической зоны, вошли препараты для лечения ВИЧ-инфекции, почечной недостаточности, а также антикоагулянты, хелаторы и иммунодепрессанты", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, общий объем инвестиций в производство составит более 700 млн рублей. "В 2021 году будут выпущены первые партии препаратов в количестве 100 тыс. упаковок. После выхода производства на полную мощность к 2024 году предприятие будет выпускать по 1,5 млн упаковок в год и поставлять их в медучреждения Москвы и других регионов страны", - уточнил Ефимов.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, в ближайшие четыре года компания планирует начать выпуск еще 29 наименований фармпродукции. "В следующем году предприятие запустит производство трех наименований препаратов для лечения сахарного диабета, а к 2024 году - еще 26 препаратов против злокачественных образований. Планируемая к выпуску продукция также включена в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что позволит реализовать препараты столичного производителя по доступным ценам и существенно снизит зависимость от импортных аналогов", - сообщил Прохоров.

Компания "Амедарт" является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" с середины 2019 года. Производство компании занимает на площадке в Печатниках почти 6 тыс. кв. м, на предприятии занято более 40 сотрудников.