"Яндекс" выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex SDG

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" выделит направление беспилотных автомобилей, входящее в "Яндекс.Такси", в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), инвестировав $150 млн. Доля "Яндекса" в ней составит 73%, доля Uber - 19%, говорится в сообщении компании.

После реструктуризации "Яндекс" выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн. Во сколько акций он конвертируется, компания не раскрывает, как и доли компаний в Yandex SDG до выкупа.

При этом 8% акций пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

По словам руководителя группы компаний "Яндекса" Аркадия Воложа, сегмент беспилотных автомобилей - стратегически важное направление для компании, поэтому она увеличивает долю в нем и вкладывается в его развитие.

"Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов "Яндекса" и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке", - отметил он.

"Яндекс" испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня на дорогах общего пользования в России, США и Израиле ездят 130 беспилотных машин "Яндекса", которые преодолели уже более 7 млн км в автономном режиме. Также в 2019 году команда направления беспилотных автомобилей представила самоуправляемого робота-курьера "Яндекс.Ровера", который перевозит документы и небольшие грузы в Сколково и в будущем может пригодиться для доставки посылок из интернет-магазинов, продуктов или готовой еды, рассчитывают в компании.

Каршеринг "Яндекс.Драйв"

В компании также сообщили, что сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" войдет в группу компаний "Яндекс.Такси". Согласно сообщению "Яндекса", это позволит компаниям совместно развивать технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей.

В "Яндексе" считают, что опыт "Драйва" по удаленному управлению парком автомобилей позволит компании предложить партнерам новый продукт - комплексную систему управления парком. С ее помощью можно автоматизировать ряд процессов, например, контроль за состоянием автомобилей, учет заправок, моек, парковок, а также развивать технологии безопасности, точно определять местоположение машины и получать доступ к автомобилю без ключа, объяснили в компании.

Также интеграция "Драйва" позволит водителям, подключенным к обновленному приложению "Яндекс Go", на короткий срок арендовать машины каршеринга. "Сейчас в Москве уже идет такой эксперимент: водители могут брать в аренду машины премиальных классов в "Яндекс.Драйве" для перевозки пассажиров. Все автомобили "Драйва" застрахованы, заправлены, помыты и тщательно продезинфицированы, за них не нужно оставлять залог, а еще их не нужно возвращать в парк - можно оставить на любой городской парковке", - рассказали в компании.

Кроме того, как пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекса", в результате интеграции "Драйва" поменяются доли "Яндекса" и Uber в совместном предприятии MLU B.V., объединяющем сервисы заказа такси в России и странах ближнего зарубежья. Так, доля "Яндекса" в СП увеличится до 61,7% с 58,2%, а доля Uber снизится до 33,5% с 36,2%. Как заявлял в июне CFO "Яндекса" Грег Абовский, компания рассматривает вариант выкупа всей доли Uber в совместном предприятии.

"Яндекс.Драйв" запустился в феврале 2018 года. Сейчас автопарк "Драйва" включает 16 тыс. автомобилей разных марок, в том числе электромобили и грузовые минивэны. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 73 млн поездок. "Драйв" работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.