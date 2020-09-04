МВД Белоруссии предупредило о незаконности валютно-обменных операций между физлицами

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии предупредило граждан страны о незаконности валютно-обменных операций вне банковских учреждений после появления в социальных сетях сообщений о создании ресурсов по обмену валют.

"В социальных сетях и мессенджерах появляются сообщения о создании ресурсов, предназначенных для помощи людям в обмене валют без посредников по договорному курсу. Согласно законодательству, валютно-обменные операции с участием физических лиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Национальным банком Беларуси", - подчеркнула в пятницу пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Тelegram-канале.

Она напомнила, что совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено. "Скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин (от $500 до 1 530) с конфискацией предмета административного правонарушения", - написала Чемоданова. Кроме того, добавила она, совершение этих действий повторно в течение года после наложения административного взыскания повлечет наложение штрафа от 150 до 200 базовых величин (от $1 530 до 2 037) также с конфискацией.