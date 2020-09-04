Минэкономразвития упростило процедуру подачи заявок в КРСК на господдержку инвестпроектов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ утвердило новую инвестиционную политику Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), упростив процедуру подачи документов для получения государственной поддержки на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство экономического развития Российской Федерации утвердило обновленную инвестиционную политику АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Комплекс новых условий разработан под руководством Михаила Бабича, первого заместителя министра экономики РФ, совместно с корпорацией, региональными органами власти и инвесторами. Процедура подачи документов инициатором стала упрощенной, максимальный срок рассмотрения заявки при этом сократился", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что государственное содействие приоритетным проектам по-прежнему возможно в двух форматах: предоставление целевых займов и участие в уставном капитале юридических лиц. Отмечается, что для предварительного экспресс-анализа инвестиционного проекта теперь достаточно будет предоставить только четыре документа, подготовка которых не потребует дополнительных затрат: заявление, анкету, бизнес-план, финансовую модель.

"В общей сложности более чем в два раза (с 52 до 21) сокращено количество документов, которые инициатору необходимо представить для рассмотрения вопроса о предоставлении финансирования. На одну треть снижен срок проведения полной проверки инвестпроекта - с 90 до 60 календарных дней, при этом установлен исчерпывающий перечень оснований для продления рассмотрения (максимально еще на 60 дней)", - подчеркнули в МЭР.

По мнению первого замглавы Минэкономразвития, новые правила помогут поддержать большее число заявок. "Главное нововведение - прозрачные для инициаторов условия государственного участия в проектах. Новые правила помогут рационально распределять средства по приоритетам, а также пристальнее отслеживать стадии реализации проекта, соблюдение установленных показателей партнерства. Надеемся, что новые условия позволят рассмотреть и поддержать большее количество заявок", - приводятся в сообщении слова Бабича.

Основные приоритеты для получения поддержки

По данным министерства, среди основных отраслевых приоритетов для получения инвестиционной поддержки - сельское хозяйство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; промышленность; транспортировка и хранение; туризм; деятельность в сфере санаторно-курортного оздоровления, реабилитации и медицинского туризма; IT-технологии; альтернативная энергетика; экологические проекты, направленные на переработку отходов.

"В процессе актуализации инвестиционной политики обновленные условия направлялись потенциальным инвесторам, региональным институтам развития субъектов округа. В итоге поступившие в КРСК мнения о том, как сделать инструменты финансовой и нефинансовой господдержки инвестиционных проектов на Северном Кавказе более эффективными, были учтены. Будем продолжать активную работу по рассмотрению проектов и оказывать инициаторам всестороннюю поддержку", - подчеркнул генеральный директор КРСК Андрей Харин, слова которого также приводятся в сообщении.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Основными целями инвестиционной деятельности корпорации являются содействие в реализации в СКФО экономически эффективных инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей экономики и формирование совместно с органами государственной власти, а также бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в макрорегионе.