Падение капитализации Apple установило исторический рекорд

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Падение акций Apple по итогам торгов в четверг на 8% в денежном выражении составило $180 млрд и установило абсолютный рекорд в мировой истории. Такую оценку приводит в четверг американское издание Barron's, специализирующееся на финансовой аналитике.

При этом капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн. Компания планирует поздней осенью представить новые модели смартфонов и планшетов. Появившиеся в СМИ несколько месяцев назад прогнозы относительно того, что пандемия заставит сдвинуть их презентацию на 2021 год, пока не оправдываются. В последние месяцы на фоне сохранения режима самоизоляции и повышенного спроса на устройства и услуги связи продажи продукции Apple стабильно увеличивались, что привело к значительному росту стоимости акций и капитализации. Показатель в $2 трлн был перейден 19 августа.

Резкие скачки стоимости акций на бирже под влиянием внешних факторов достаточно распространены и зачастую не свидетельствуют о реальном состоянии дел компании. Именно они привели к установлению предыдущего абсолютного рекорда по падению рыночной капитализации в 2008 году. Тогда новости о приобретении Porsche контрольного пакета компании Volkswagen привели к взлету акций последней на 82%. Когда на следующий день произошла коррекция, акции Volkswagen упали на 44%, что в денежном выражении составило $153 млрд.

В четверг на нью-йоркских биржах произошло резкое падение котировок, ставшее самым значительным за последние три месяца. Снижение произошло на фоне новостей о том, что вакцина от коронавируса вряд ли появится в США в этом году, то есть в экономике еще на несколько месяцев сохранятся нынешние неблагоприятные условия.