"Экспоцентр" в Москве проведет первую выставку после снятия ограничений 15 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Экспоцентр", входящий в структуру Торгово-промышленной палаты (ТПП) России, проведет свое первое мероприятие после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса 15 сентября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Проведение конгрессов и выставок с соблюдением антикоронавирусных мер в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина возобновляется в столице с 4 сентября.

"Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" на Красной Пресне с 4 сентября начинает работу по проведению выставок и конгрессов в полном объеме. Первая гостевая выставка "Интерткань - 2020. Осень" открывается 15 сентября. А 5 октября состоится крупнейшая международная выставка "Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности. Агропродмаш - 2020", - сказал Катырин.

Он уточнил, что выставочные мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. С 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.