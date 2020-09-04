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"Российская энергетическая неделя" может пройти в этом году 13-16 октября

Мероприятие пройдет в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в России международных форумов - "Российская энергетическая неделя" может пройти в этом году 13-16 октября в Москве. Об этом сообщается на сайте Росконгресса.

Ранее, 2 сентября, замглавы Минэнерго Антон Инюцын в кулуарах "Татарстанского нефтегазохимического форума" сказал журналистам, что окончательное решение о форуме будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

"Я думаю, [через] несколько дней будет понимание окончательное. Потому что площадка международная, надо понимать - кто приедет, кто не приедет. Пока окончательного решения нет", - сообщил он, отметив, что решающим фактором при принятии решения будет эпидемиологическая обстановка и возможность приезда участников.

РЭН - ключевая дискуссионная площадка, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК: газовой отрасли; нефтяной отрасли; угольной отрасли; нефтехимии; электроэнергетики; энергосбережения и повышения энергоэффективности. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.

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