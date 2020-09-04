Песков рассказал, что пункты нацплана по экономике обсуждаются с президентом постоянно

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Отдельные пункты разработанного правительством национального плана восстановления экономики в 2020-2021 годах обсуждаются с президентом РФ Владимиром Путиным на постоянной основе. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"<...> Отдельные пункты этого плана, конечно, неоднократно обсуждались с президентом и обсуждаются на постоянной основе", - сказал пресс-секретарь президента. Отвечая на вопрос, одобрен ли главой государства в целом доработанный кабмином нацплан, Песков сказал, что затрудняется "ответить относительно сводного документа".

Первоначальный проект плана по восстановлению экономики представили президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка. 19 июня пресс-служба правительства сообщила, что обновленный проект был направлен главе государства. 22 июля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что документ подготовлен и уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.