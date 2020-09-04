Казахстан до 2025 года планирует реализовать нефтегазохимические проекты на $15 млрд

НУР-СУЛТАН, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены до 2025 года реализовать проекты в нефтегазохимической отрасли на сумму $15 млрд. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с министром энергетики Нурланом Ногаевым.

"Президент был проинформирован о том, что до 2025 года планируется реализация проектов в нефтегазохимической отрасли на общую сумму в $15 млрд", - говорится в сообщении.

Министр также рассказал о реализации проекта будущего расширения и проекта по управлению устьевым давлением на месторождении Тенгиз, которые позволят увеличить добычу нефти на 12 млн тонн до конца 2022 года. Кроме того, по словам Ногаева, с начала года в эксплуатацию было введено 15 объектов возобновляемых источников энергии мощностью 432,05 МВт. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию подобные объекты общей мощностью 260 МВт.

"Впервые в Казахстане с 1 сентября 2020 года в рамках цифровизации отрасли аукционы на право недропользования планируют проводиться в электронном формате, что упростит процесс, обеспечит прозрачность конкурсных процедур и позволит снизить операционные издержки для предпринимателей", - добавили в пресс-службе.