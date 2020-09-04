Минфин усовершенствовал правила таможенных операций с подакцизными товарами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил обновленный приказ об установлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций с подакцизными и иными товарами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Принятие нового приказа упростит таможенное администрирование и снимет все проблемные вопросы, обозначенные бизнесом. В частности, проектом приказа неподакцизные товары исключены из перечня тех, которые могут быть задекларированы исключительно в таможенных органах, подчиненных Центральной акцизной таможне. Теперь в ЦАТ будут оформляться только подакцизные товары и незначительный объем спиртосодержащей продукции. Одновременно снимаются ограничения по перечню таможенных органов, которые могут осуществлять фактический контроль и хранение ввозимых товаров, выпускаемых ЦАТ. Снятие действующих ограничений по постам фактического контроля позволит избежать возникновения трудностей с логистикой. Особенно это актуально для компаний, которые ведут непрерывное производство", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

Отмечается, что обновленный документ дорабатывался совместно с бизнесом. Минфин провел ряд консультаций с предпринимателями, на которых обсуждались все возможные барьеры, которые мог создать для них действующий порядок. По данным Минфина, крупные бизнес-объединения - Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация европейского бизнеса и Консультативный совет по иностранным инвестициям - поддерживают доработанную версию приказа и рассчитывают, что обновленный документ вступит в силу максимально быстро.

Процесс ускоренного принятия проекта приказа уже запущен, ранее он также был направлен на рассмотрение в правительство РФ, добавили в Минфине.