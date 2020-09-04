Столичные компании освоили пять новых рынков для экспорта за первое полугодие 2020 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московские компании за первые шесть месяцев 2020 года расширили поставки своей продукции за рубеж на пять новых рынков, сообщает в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

При этом новыми для производителей транспортных средств и комплектующих стали 10 рынков, для отрасли машиностроения и производства оборудования - восемь, для металлообработки и ювелирной промышленности - шесть. География поставок включает в себя страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Африки.

"Отраслевые лидеры столичного несырьевого неэнергетического экспорта по числу рынков в первом полугодии 2020 года охватили все ключевые регионы: Европу и Азию, США и страны Латинской Америки, Ближний Восток и Африку, Закавказье и страны СНГ. Правительство Москвы активно поддерживает городские компании в диверсификации зарубежных направлений продаж, которые уже имеют успешные примеры ", - приводятся в сообщении на портале мэра и правительства Москвы слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

По аналитическим данным центра поддержки и развития экспорта "Моспром", 37% экспорта столичных транспортных средств в первом полугодии приходились на спецавтотранспорт. При этом большая часть экспортируемого транспорта специального назначения была оснащена рентгеновскими установками. Всего спецавтотранспорт экспортировался в девять стран мира, более 90% таких поставок приходятся на Алжир.

Московский экспортный центр, созданный правительством Москвы, работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки.