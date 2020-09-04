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Райффайзенбанк заявил о повышенной активности мошенников, обзванивающих клиентов банка

Как ранее сообщал ЦБ, за 5 месяцев 2020 года зафиксировано около 165 тыс. попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд рублей
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Райффайзенбанк фиксирует повышенную активность мошенников, обзванивающих клиентов банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%.

"Сохранность личных данных клиентов - один из наших важнейших приоритетов. Мы исключаем возможность утечки данных из банка. В данный момент действительно наблюдается повышенная активность мошенников по обзвону клиентов. Важно еще раз напомнить, что сотрудники банка никогда не просят называть коды из смс, push-сообщений или последние четыре цифры банковской карты", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ЦБ РФ, за 5 месяцев 2020 г. зафиксировано около 165 тыс. попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд рублей.

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