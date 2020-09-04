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В ФНС рассказали о росте собираемости налогов

Отмечается, что в 2018 году в бюджеты всех уровней было собрано 21,3 трлн рублей налогов, а в 2019 - уже 22,7 трлн, на 6,6% больше

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Собираемость налогов в РФ растет, это тренд последних лет, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Дмитрий Вольвач в ходе выступления на третьем Столыпин-форуме "Иммунная система мировой экономики".

"Если в 2018 году в бюджеты всех уровней было собрано 21,3 трлн рублей налогов, то в 2019 - уже 22,7 трлн, на 6,6% больше. Хотя в конце 2019 года снижение цены на углеводороды уже начало "поддавливать" экономику. Повышение собираемости налогов - тренд последних лет, он говорит о том, что мы через налоговое администрирование отвоевываем у серой экономики все новые участки, сектора и отрасли", - сказал Вольвач.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

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