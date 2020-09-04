Продажи новых автомобилей в России сократились на 0,5%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2020 года сократились на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 137 517 штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь-август продажи упали на 16,9% в годовом выражении - до 880 198 авто.

"Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре", - прокомментировал результаты продаж авто в РФ председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

По данным ассоциации, лидером среди автопроизводителей на российском рынке традиционно остается "АвтоВАЗ", однако по итогам августа концерн сократил продажи Lada на 5%, до 28,6 тыс. авто (без учета 215 автомобилей Niva). На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой выросли на 7%, до 19,8 тыс. машин. Замыкает тройку автоконцерн Hyundai, увеличивший продажи на 24%, до 17,5 тыс. авто. Следом идут Volkswagen - 11,4 тыс. шт. (+34%) и Renault - 10,9 тыс. проданных в июне авто (-16%).

В июле АЕБ ухудшила прогноз продаж легковых авто и LCV в РФ на 2020 год до 1,34 млн с 1,72 млн штук. То есть, по подсчетам ассоциации, падение рынка может достичь 23% (до кризиса оценивали в -2,1%).