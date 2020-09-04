Кабмин предлагает разработать комплексные планы развития городских агломераций

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает законодательно закрепить понятие городских агломераций, а также предусмотреть создание комплексных планов по развитию таких территорий. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается предусмотреть следующие основные требования к системе управления городскими агломерациями: <…> разработка комплексного плана развития городской агломерации. Комплексный план развития городской агломерации - основной инструмент установления и достижения общих целей и задач развития городской агломерации, планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов на территории городской агломерации", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, городская агломерация - территория городского округа или города федерального значения, которая объединена с другими муниципалитетами "устойчивыми социальными, экономическими и хозяйственными связями". Транспортная доступность до административного центра агломерации и обратно - в течение рабочего дня. Городские агломерации могут быть образованы муниципалитетами, которые расположены в разных, граничащих между собой регионах России, отмечается в тексте.

В документе прописано, что муниципалитеты, входящие в городскую агломерацию, должны заключать соглашения по сотрудничеству, а также сформировать межмуниципальный координационный совет по развитию агломерации. В его состав будут входить представители органов местного самоуправления, а также ключевых предприятий и организаций. Агломерации смогут создавать межмуниципальные компании.

Авторы законопроекта утверждают, что его принятие создаст благоприятную правовую среду для реализации в том числе крупных инфраструктурных проектов, строительства и эксплуатации новых социально-культурных и бытовых объектов. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в крупные и средние города России и прилегающие к ним территории.