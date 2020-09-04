Мантуров: экономика России вернется к росту в следующем году

"Мы ожидаем, что снижение экономики к концу этого года составит 5%, к росту она вернется в течение следующего года", - сказал он.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Экономика России вернется к росту в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2020

31 августа помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что падение ВВП России в 2020 году может быть около 4%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, озвученному в июле, ВВП России в текущем году упадет на 4,8%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП РФ в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики.

В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, ВВП РФ снизился на 3,6%.

Минэкономразвития готовит обновленный прогноз социально-экономического развития РФ, который должен быть представлен в сентябре.