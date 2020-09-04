Тестовая эксплуатация платформы Сбербанка для беспилотников начнется в 2021 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Создаваемая Сбербанком дочерняя структура Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) планирует начать в 2021 году тестовую эксплуатацию решений на базе автомобильной операционной системы Сбербанка для беспилотников. Об этом говорится в сообщении банка.

"Сбербанк планирует выделить департамент ПАО Сбербанк SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). Среди задач дочерней компании - создание новой платформы для автономных средств передвижения, а также автомобильной операционной системы. Планируется выпустить первые беспилотные автомобили на дороги общего пользования в конце 2020-начале 2021 года. В 2021 году начнется тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбербанка", - указано в сообщении.

По словам руководителя департамента SberDigitalAuto Андрея Василевского, Сбербанк создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили. "Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой. Экосистема Сбера предоставляет уникальные возможности для развития данного направления", - отметил он.

Накануне компания "Яндекс" сообщила, что выделит направление беспилотных автомобилей, входящее в "Яндекс.Такси", в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), инвестировав $150 млн. Доля "Яндекса" в ней составит 73%, доля Uber - 19%.

Также сообщалось, что власти РФ готовят нормативную базу, регулирующую движение беспилотного транспорта, который в ближайшие десятилетия, как ожидается, возьмет на себя значительную часть перевозок.