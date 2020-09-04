Киберпреступники используют бренд Fortnite для сбора данных о банковских картах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Киберпреступники одной из фишинговых компаний используют бренд известной онлайн-игры Fortnite для сбора данных о банковских картах. Об этом говорится в сообщении компании Eset, занимающейся кибербезопасностью.

"Компания Eset сообщает о фишинговой компании, нацеленной на сбор данных кредитных карт с использованием бренда Fortnite", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлен фишинговый ресурс, на домашней странице которого пользователи видят список из 150 ссылок, связанных с игрой. Каждая из них подогревает интерес жертвы и предлагает получить преимущество в Fortnite. Когда пользователь выбирает желаемый игровой предмет, он перенаправляется на другую страницу для ввода электронной почты и пароля. Вероятно, таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам жертв.

"На следующем этапе запускается проверка подлинности информации о пользователе: он перенаправляется на страницу, где необходимо ввести полное имя, почтовый индекс и данные о кредитке. Кроме того, жертва видит сообщение о том, что у владельцев сайта нет лицензии на распространение контента в некоторых странах, поэтому им необходимо получить информацию для выставления счетов. Все это выглядит довольно убедительно, преступники даже выводят на экран пользователя уведомление о том, что никаких операций с картой производиться не будет", - поясняют в компании.

Данный сайт индексируется поисковыми системами, а также распространяется в социальных сетях и на форумах. Компания Eset рекомендует использовать антивирусные решения с модулем "Антифишинг", которые выявят угрозу до того, как она приведет к финансовым потерям.