На Кубани приступили к производству аккумуляторов по новой технологии

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Линия по производству аккумуляторов по так-называемой намазной технологии, которая позволила повысить качество и снизить стоимость продукции, была запущена на заводе "Сатурн" в Краснодаре. Об этом рассказал журналистам главный технолог по направлению аккумуляторных батарей предприятия Алексей Петров.

"В 2020 году с участием Фонда развития промышленности Краснодара и Краснодарского края с привлечением федеральных средств, на предприятии организован участок по изготовлению литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей по новой для нас технологии. Это технология общепринятая во всем мире. Она позволяет нам выйти на качественно новый уровень производства аккумуляторов, значительно снизить их стоимость и поднять удельные мощностные характеристики", - сказал Петров.

Он уточнил, что новая линия производства нацелена, в первую очередь, на авиационное применение. Новая технология, по словам специалиста, позволила также снизить вредность производства. Линия рассчитана на изготовление до 2 мегаватт часов в год.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время посещения завода добавил, что на создание данной производственной линии из Фонда развития промышленности было выделено около 30 млн рублей, еще 70 выделил федеральный Фонд развития промышленности. "Всего на развитие завода "Сатурн" было выделено около 190 млн рублей", - сказал глава региона.

АО "Сатурн" - единственное предприятие в России, которое занимается изготовлением солнечных преобразователей и аккумуляторных батарей для автономных спутниковых аппаратов.