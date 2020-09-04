Прямой рейс из Мурманска в Краснодар начнет летать с 16 сентября

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прямой авиарейс, первый полет которого намечен на 16 сентября, соединит Мурманск и Краснодар. Об этом сообщила в пятницу заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова во время посещения мурманского аэропорта.

"В этом году 16 сентября уже будет запущен прямой рейс Мурманск - Краснодар. Он должен был полететь раньше, с 27 августа, но в связи с тем, что этот рейс субсидируется из федерального бюджета, принятие решения сдвинулось на сентябрь", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что в настоящее время ведутся переговоры с аэропортовой сетью "Новапорт" и крупнейшими авиакомпаниями об открытии еще нескольких новых направлений полетов из Мурманска, в частности - прямых рейсов Мурманск - Ростов и Мурманск - Новосибирск.

"Направление Мурманск - Новосибирск очень востребовано и интересно, мы посмотрели, мурманчане трансфером из мурманского аэропорта через Москву в сторону Сибири - 18 тысяч человек ежегодно летают, это даже больше, чем на поезде. Это большой международный хаб, дальше там открываются направления из Новосибирска на Японию, Китай, на Дальний Восток", - отметила замгубернатора.

По словам Кузнецовой, рассматриваются также варианты открытия сообщения Мурманска еще с рядом городов, в частности с Калининградом, Воронежем, Минеральными Водами.

"Самое главное, что эти направления мы планируем сделать круглогодичными, не только в летний сезон, потому что есть такая потребность уже сейчас. <…> Мы видим цифры, в этом году пандемия конечно внесла свои коррективы, но в прошлом году аэропорт перевез 1 миллион 23 тысячи человек, в этом году мы уже почти дошли до миллиона, до конца года наверстаем. Если в следующем году все будет хорошо, и полностью восстановится международное сообщение, то эта цифра будет еще больше", - подчеркнула Кузнецова.