Патрушев: за годы работы госкомиссии по Карелии в регион привлекли более 126 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Работа госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия поспособствовала привлечению в регион более 126 млрд рублей. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании госкомиссии.

По его словам, в числе основных задач созданной в 2013 году комиссии были улучшение качества жизни жителей Карелии, создание дополнительных рабочих мест, активизация социально-экономического развития, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности, стимулирования деловой активности, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры, развития туризма и восстановления объектов культурного наследия. Для достижения этих целей, в частности, была утверждена федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

"Для решения всех этих задач при поддержке государственной комиссии удалось привлечь в республику финансовые средства, включая инвестиции, в объеме более 126 млрд рублей. В результате была обеспечена положительная динамика в социально-экономическом развитии региона", - сказал Патрушев.

Он также добавил, что Карелия должна активнее участвовать в выполнении нацпроектов.

"Государственная комиссия завершает свою работу. Вместе с тем задачи дальнейшего повышения качества жизни населения Карелии, социально-экономического развития республики сохраняют свою актуальность", подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что "для решения новых задач с опорой на результаты, достигнутые госкомиссией, имеются дополнительные возможности и механизмы". "При этом важно завершить реализацию мероприятий, начатых в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия", - указал секретарь Совета безопасности.

Он напомнил, что в апреле текущего года правительством РФ была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Карелия, рассчитанная на пять лет, которая, по словам Патрушева, также "должна быть использована для продолжения начатой работы по развитию республики".

"Кроме того, необходимо активнее участвовать в реализации всех национальных проектов", - подчеркнул секретарь СБ. На его взгляд, следует использовать и "возможности по развитию северных районов Карелии, имея в виду Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы, которые в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года включены в Арктическую зону Российской Федерации и имеют статус приоритетных геостратегических территорий России". Патрушев обратил внимание на необходимость развития в республике сельского хозяйства, повышения уровня газификации, дальнейшего сокращения доли аварийного жилья и решения проблем моногородов.