В Чечне безработица выросла до 25%

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Чечне за время пандемии коронавируса вырос с 8% до 25%, при этом наблюдается положительная динамика в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве. Об этом на заседании регионального правительства в пятницу сообщил премьер-министр республики Муслим Хучиев.

"Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на такие показатели, как уровень безработицы, который вырос <...> с 8% до 25%, а численность зарегистрированных безработных выросла на 107,2 тыс. человек. Также наблюдается снижение по таким показателям, как объем платных услуг, - на 18%, оборот розничной торговли - на 8,7%", - сказал Хучиев.

Вместе с тем, по его словам, есть положительная динамика в некоторых отраслях региона. "За семь месяцев текущего года объем отгруженных товаров составил 66 млрд рублей, или 121,5% к уровню 2019 года, объем продукции сельского хозяйства вырос на 107,2%, а объем строительных работ - на 108,5%. Кроме того, объем промышленного производства составил 24,6 млрд рублей, или 124,9%", - сказал глава республиканского правительства.

По его словам, также несмотря на введенные ограничительные меры, на 264,3 млн рублей увеличились поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета за восемь месяцев 2020 года, они составили 11,4 млрд рублей. "В целях недопущения дальнейшего спада экономики и ухудшения благосостояния жителей было внедрено более 30 федеральных и региональных мер поддержки населения и субъектов предпринимательской деятельности, которыми воспользовались 20 тыс. семей и более 500 тыс. детей, а мерами поддержки экономики - 7 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, в которых занято 11,2 тыс. человек", - добавил Хучиев.

Уровень безработицы в Чеченской Республики в 2019 году составлял 8% - на 0,5 п. п. ниже показателя 2018 года. Оборот розничной торговли в прошлом году достиг 176,2 млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2018 году, индекс промпроизводства в 2019 году составил 109,3%.