{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возобновление авиасообщения России с другими странами
Обновлено 

"Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов в Россию до 30 сентября

Продление связано с отсутствием разрешения со стороны России
Описание
© Soos Jozsef/Shutterstock/FOTODOM

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов во все города России до 30 сентября. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Белавиа" 31 марта приостановила полеты в РФ до 30 апреля из-за пандемии. Сроки продлевались, в последний раз решение действовало в отношении всех аэропортов РФ по 14 августа, а в Краснодар и Сочи - по 15 августа. Затем приостановку авиаперелетов во все российские города продлили еще до 14 сентября.

27 июля Минтранс Белоруссии направил в Росавиацию письмо с предложением о взаимном возобновлении полетов. Россия с 1 августа восстанавливает международное авиасообщение, которое было закрыто с марта из-за пандемии. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.

Теги
БелоруссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году
При этом глава Минэнерго РФ считает наиболее вероятным "коридор $50-55 за баррель"
Читать полностью