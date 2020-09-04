"Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов в Россию до 30 сентября

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку выполнения рейсов во все города России до 30 сентября. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Полеты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Белавиа" 31 марта приостановила полеты в РФ до 30 апреля из-за пандемии. Сроки продлевались, в последний раз решение действовало в отношении всех аэропортов РФ по 14 августа, а в Краснодар и Сочи - по 15 августа. Затем приостановку авиаперелетов во все российские города продлили еще до 14 сентября.

27 июля Минтранс Белоруссии направил в Росавиацию письмо с предложением о взаимном возобновлении полетов. Россия с 1 августа восстанавливает международное авиасообщение, которое было закрыто с марта из-за пандемии. Сейчас разрешены полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.