Патрушев сообщил, что пуск Белопорожских ГЭС в Карелии ожидается в конце сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пуск Белопорожских ГЭС в Карелии состоится до конца 2020 года, ожидается, что это произойдет в конце сентября. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

"Запуск [Белопорожских] ГЭС должен состояться в текущем году. Полагаю, что в конце сентября", - сказал Патрушев, напомнив, что этот проект реализуется при поддержке госкомиссии.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт.

В декабре 2019 года был проведен пробный пуск гидроагрегатов, ввод в эксплуатацию был запланирован на июнь 2020 года. В конце марта на объекте произошел прорыв 30-метрового участка дамбы, который был построен еще в советское время, а в июне на стройплощадке выявили очаг заражения коронавирусом среди вахтовиков.