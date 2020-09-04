Stada инвестирует €13 млн в увеличение мощности фармпредприятий в России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Международная фармацевтическая компания Stada на горизонте трех лет планирует инвестировать €13 млн в увеличение мощности российских фармпредприятий. Об этом говорится в сообщении компании по итогам участия в дискуссии в рамках Третьего Столыпин-форума "Иммунная система мировой экономики".

"За последние 15 лет общая сумма прямых инвестиций компании составила почти €1 млрд... Stada видит большой потенциал в российском производстве и стремится максимально его использовать. Компания имеет один из самых глубоких уровней локализации - более 70% и продолжает инвестировать в это направление. В ближайшие 3 года планируется инвестировать €13 млн только в увеличение мощности локальных фармпредприятий", - отмечается в сообщении.

"Российский рынок - второй по значимости для Stada. Компания продолжает инвестировать в российскую экономику даже в кризисные для всего мира времена... Мы стремимся совершенствовать систему здравоохранения, обеспечивая российских пациентов необходимыми лекарствами. За счет этого растет бизнес компании, и Stada имеет возможность продолжать финансирование в российскую экономику", - отметил исполнительный вице-президент Stada в регионе Россия и СНГ Штефан Эдер, выступая на полях Столыпин-форума.

Stada отмечает, что прямые инвестиции международных фармацевтических компаний в России за период 2010-2019 гг. составили около 241 млрд руб., суммарный вклад (с учетом расходов на оплату труда и совокупного косвенного влияния на развитие экономики России) международных фармацевтических компаний в российскую экономику за последние 10 лет превышает 1,2 трлн руб.

Компания Stada Arzneimittel AG (Германия) специализируется на развитии двух направлений - дженерики и безрецептурные препараты (ОТС). Продукция компании представлена в 120 странах.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.