Запрет на перепродажу сведений из ЕГРН не затронет работу легальных сервисов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Запрет на перепродажу данных из Единого государственного реестра недвижимости не коснется работы добросовестных и законных участников рынка и бизнес-сообществ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей направил руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому письмо с замечаниями и предложения по законопроекту "О государственной регистрации недвижимости". В частности, авторы письма полагают, что запрет на перепродажу сведений из ЕРГН третьим лицам коснется не только сайтов-двойников, но и легальных коммерческих организаций.

"Опасения ряда ассоциаций и некоторых представителей бизнес-сообщества не имеют под собой оснований. Предлагаемые изменения (в закон "О государственной регистрации недвижимости" - прим. ТАСС) не ставят под угрозу сегмент предпринимательской деятельности, оказывающей услуги в сфере операций с недвижимостью, или иных сферах, предусматривающих, в том числе, оказание консультационных или аналитических услуг", - сказали ТАСС в ведомстве.

В Росреестре отмечают, что подготовленный законопроект не запрещает использовать информацию из ЕГРН для подготовки, например, аналитических справок. Также изменения не затронут работу банков и застройщиков. "Добросовестные участники рынка, работающие в рамках правового поля, взаимодействия с Росреестром и не занимающиеся перепродажей сведений ЕГРН, продолжат работу", - подчеркивают в ведомстве.

Законопроект, который в том числе запрещает перепродавать сведения из ЕРГН, разработан из-за роста числа случаев мошенничества и предоставления гражданам устаревшей информации для сделок с недвижимостью, объяснили в Росреестре. Сайты-мошенники, которые якобы предоставляют сведения из ЕРГН, завышают цену на эти услуги в десятки раз. Также они используют рекламные инструменты для размещения на первых строчках интернет-поисковиков.

Как заявил ТАСС член профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский, выступавший докладчиком по данному законопроекту в первом чтении, в нижней палате изучат "все обращения касательно данной инициативы, когда они поступят". Он напомнил, что представители правительства уже аргументировали свою позицию по этому вопросу перед принятием законопроекта в первом чтении.

Выписки из ЕРГН для управляющих компаний

По мнению эксперта тематической площадки "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, обсуждаемый законопроект стоит дополнить ко второму чтению и предусмотреть бесплатную выдачу электронных выписок для организаций сферы ЖКХ. "У Росреестра нет обязанности сообщать организациям, управляющим жилищным фондом, изменения, внесенные в ЕГРН, или вносить исправления в случае выявления УК ошибок в тех сведениях, которые содержатся в ЕГРН. Все это отражается на достоверности данных, размещаемых в ГИС ЖКХ", - отмечает эксперт.

Сегодня в Жилищном кодексе прописано, что управляющие компании должны вести реестр собственников помещений. При этом в законе не определена периодичности актуализации этого реестра, тогда как эта информация из него необходима для правильного начисления платы за ЖКУ, работы с должниками, проведения общих собраний и т. д. Поправка о безвозмездном предоставлении сведений из ЕГРН управляющим компаниям позволила бы решить эту проблему, полагает Склянчук.