Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Средняя цена нефти в 2021 году может достигнуть $65 за баррель, но рынок все еще будет волатилен. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на онлайн-конференции "Энергия будущего".

"Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне. Но динамика может быть волатильной все еще. Мой прогноз более скромный, чем у Goldman Sachs. По моему мнению, в 2021 году мы, скорее всего, окажемся в коридоре $50-55 за баррель", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли цена нефти в $65 за баррель в 2021 году.

Новак добавил, что возможны как низкие, так и высокие цены в течение года.

Ранее министр сообщал, что соглашение ОПЕК+ стабилизировало рынок нефти, без него цена нефти была бы как минимум вдвое ниже текущего уровня - в районе $10-20 за баррель, "а в отдельные моменты цены были бы отрицательными".

Падение глобального спроса на нефть

Минэнерго России ожидает снижения спроса на нефть в мире по итогам 2020 года на уровне 9-10 млн баррелей в сутки. В течение следующего года глобальный спрос восстановится, сообщил Новак. "Ситация более понятная, чем в апреле, больше определенностей. Мы ежемесячно проводим встречи в рамках мониторинга исполнения соглашения [ОПЕК+]. Падение спроса составит 9-10 млн баррелей в сутки", - отметил министр.

По его словам, падение спроса компенсировалось снижением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В результате, в июле запасы нефти стран ОЭСР сократились на 34 млн баррелей в сутки. "Если тренд сохранится, то мы постепенно сократим накопленные во II квартале 2020 года остатки . Среднее пятилетнее значение [запасов нефти] может быть достигнуто в начале 2021 года, или же к концу 2021 года. Дальнейшее восстановление будет более медденным, что связано с общей трансформацией, измнением поведенческой модели потребителей", - пояснил Новак.