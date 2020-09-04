На Кубани до 2022 года увеличат фонд развития промышленности до 5 млрд рублей

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Краснодарского края увеличат с 2 млрд рублей до 5 млрд рублей к 2022 году. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2018 году при поддержке президента был создан краевой Фонд развития промышленности. В этом году мы увеличили его объем до 2 млрд рублей, а в 2022 году доведем до 5 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что промышленность - одна из самых стабильных и успешных отраслей экономики края. Глава региона отметил, что даже в условиях пандемии региону удалось увеличить объемы промышленного производства, за семь месяцев 2020 года рост составил почти 2%.

В 2018 году в регионе начал работу Фонд развития промышленности Краснодарского края. В 2019 году фонд, предоставляющий займы промышленным предприятиям на льготных условиях, докапитализирован с 500 млн рублей до 1,5 млрд рублей.

В новость была внесена правка (15:37 мск) - передается с уточнением года в заголовке, лиде и цитате в связи с уточнением информации пресс-службой губернатора, верно - до 2022 года