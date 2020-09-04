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Госпитализация Алексея Навального

Кабмин ФРГ не ответил на вопрос о последствиях ситуации с Навальным для "Северного потока"

Ранее остановки строительства газопровода потребовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые"
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт AP Photo/Michael Sohn, pool
Описание
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
© AP Photo/Michael Sohn, pool

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, считает ли Берлин нужным увязывать инцидент с Алексеем Навальным и перспективы завершения "Северного потока - 2".

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Он напомнил, что правительство дало подробные заявления по делу Навального еще в среду. "Больше по этой тематике мне нечего сказать", - сказал Зайберт в пятницу.

В среду федеральное правительство Германии обнародовало свою оценку инцидента с российским блогером. Тема "Северного потока - 2" в этом заявлении не поднималась. Еще до этого заявления, но уже после прибытия Навального в Берлин об отсутствии необходимости связывать ситуацию со строительством "Северного потока - 2" заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Остановки строительства "Северного потока - 2" потребовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Лидер парламентского комитета по вопросам энергетики и экономики от Левой партии Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

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Меркель, АнгелаГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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