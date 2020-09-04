Кабмин ФРГ не ответил на вопрос о последствиях ситуации с Навальным для "Северного потока"

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт не стал отвечать на вопрос, считает ли Берлин нужным увязывать инцидент с Алексеем Навальным и перспективы завершения "Северного потока - 2".

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Он напомнил, что правительство дало подробные заявления по делу Навального еще в среду. "Больше по этой тематике мне нечего сказать", - сказал Зайберт в пятницу.

В среду федеральное правительство Германии обнародовало свою оценку инцидента с российским блогером. Тема "Северного потока - 2" в этом заявлении не поднималась. Еще до этого заявления, но уже после прибытия Навального в Берлин об отсутствии необходимости связывать ситуацию со строительством "Северного потока - 2" заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Остановки строительства "Северного потока - 2" потребовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Лидер парламентского комитета по вопросам энергетики и экономики от Левой партии Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.