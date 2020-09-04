Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить в Индии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Индия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для себя и других стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-брифинга.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Индия может стать центром производства вакцины не только для Индии, но и для других стран", - отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что сейчас все "производственные мощности в России будут задействованы для производства вакцины исключительно для российских нужд", а для поставок за рубеж РФПИ ведет переговоры с другими странами.

"Мы строим партнерство в Индии и других странах по производству вакцины на внешние рынки. Мы сейчас видим интерес от 40 стран, в том числе по закупке данной вакцины. Но наше главное ограничение - наличие достаточных производственных мощностей, чтобы удовлетворить существующий спрос. Поэтому мы ведем переговоры с рядом стран, в том числе с Индией и Бразилией", - сказал глава РФПИ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.