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Министры обсудят с экспертами 5 сентября план по достижению национальных целей

В стратегической сессии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также главы Минтруда Антон Котяков, Минздрава Михаил Мурашко, Ростуризма Зарина Догузова, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Члены правительства РФ и общественные деятели 5 сентября примут участие в стратегической сессии по обсуждению структуры единого плана по достижению национальных целей с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Список участников мероприятия есть в распоряжении ТАСС.

В мероприятии, в частности, примут участие главы Минтруда Антон Котяков, Минздрава Михаил Мурашко, Ростуризма Зарина Догузова, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников. Кроме того, среди участников - представители ВШЭ, РАНХиГС, РСПП, Деловой России, Опоры России и других общественных организаций.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября проработать структуру единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей. Вице-премьеру Дмитрию Григоренко было поручено создать систему мониторинга достижения показателей национальных целей на базе аналитического центра при правительстве РФ.

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